IPL 2021: अश्विन से भिड़े टिम साउदी- मॉर्गन, दिनेश कार्तिक ने धक्का देकर पैवेलियन भेजा, देखें Video

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के 41वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के सीनियर खिलाड़ी आर अश्विन (R Ashwin) कोलकाता नाइट राइडर्स (DC vs KKR) के कप्तान ऑयन मॉर्गन और तेज गेंदबाज टिम साउदी से भिड़ गए. मंगलवार को शारजाह में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी के दौरान ये घटना घटी. तीनों ही खिलाड़ियों के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें अश्विन जब आउट हुए तो टिम साउदी ने उन्हें कुछ कहा जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के इस खिलाड़ी ने उन्हें जवाब दिया. इसके बाद केकेआर के कप्तान भी बीच में बोलने लगे और अश्विन उनसे भी बातचीत करते नजर आए. इसके बाद केकेआर के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने बीच में आकर मामला शांत कराया.

अश्विन और केकेआर के खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 20वें ओवर में भिड़े. टिम साउदी की गेंद पर अश्विन ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेला लेकिन उनका कैच नीतीश राणा ने लपक लिया. इसके बाद टिम साउदी ने अश्विन को कुछ कहा और मॉर्गन ने भी कमेंट किया जिसके बाद दिल्ली का ये खिलाड़ी उनसे गुस्से में बातचीत करता दिखा.

Ashwin and Tim Southee

What happened there??#Ashwin #TimSouthee #DCvKKR #IPL2021 pic.twitter.com/GXjQZE5Yj3

— Kart Sanaik (@KartikS25864857) September 28, 2021