RCB के ड्रेसिंग रूम का वीडियो वायरल, विराट कोहली की बात सुनकर फैंस ने कहा- दिल दुख रहा है

नई दिल्‍ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का सफर आईपीएल 2021 (IPL 2021) में खत्‍म हो गया है. एलिमिनेटर मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) की आरसीबी को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 4 विकेट से मात दी. इस हार से आरसीबी की टीम काफी निराश है. पहला खिताब जीतने का सपना टूटने के साथ ही विराट कोहली का बतौर कप्‍तान यह आखिरी मैच था. केकेआर के हाथों मिली हार के बाद आरसीबी के ड्रेसिंग रूम का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

विराट कोहली सहित पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में निराश नजर आ रही है. जिसे देखकर फैंस का दिल टूट गया. कोहली ने टीम के साथी खिलाड़ियों को खास मैसेज भी दिया. इस दौरान वह काफी इमोशनल नजर आए. बात करते हुए उनका गला भी भर आया था. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस ने कहा कि दिल बहुत दुख रहा है.

#RCBvKKR Dressing Room Emotions

A sudden end to a fine season campaign, Virat Kohli’s last match as full time captain of RCB, the team spirit that brought us until here, – raw emotions in the dressing room at the end of our #IPL2021 journey.https://t.co/UstexXNKIA#PlayBold

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) October 12, 2021