IPL 2021: रियान पराग ने डायरेक्ट थ्रो से विराट कोहली को किया आउट, जमकर हो रही तारीफ

नई दिल्ली. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के युवा खिलाड़ी रियान पराग (Riyan Parag) ने बुधवार को आईपीएल 2021 (IPL) के यूएई में खेले जा रहे फेज में फील्डिंग का अद्भुत नजारा दिखाया. रियान ने एक शानदार थ्रो के जरिये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को रन आउट कर पवेलियन की राह दिखाई. हालांकि, इससे दो गेंद पहले उन्होंने विराट का एक कैच ड्रॉप कर दिया था. लेकिन विराट को रन आउट कर उन्होंने अपनी गलती सुधार ली. मैच के बाद विराट कोहली ने रियान पराग को उनके बल्ले पर अपना ऑटोग्राफ दिया और कुछ टिप्स भी दिए.

सातवें ओवर की पांचवीं गेंद पर विराट कोहली को रियान पराग ने सटीक थ्रो के जरिये रन आउट किया. कोहली शुरुआत में रन लेने में थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन वह इसके लिए गए और अंततः कीमत चुकाई. रियान ने विराट के इस शॉट को डाइव लगाकर रोक दिया. यह वास्तव में फील्डर द्वारा एक मिसफील्ड था और कोहली ने एक मौका लेने का फैसला किया. लेकिन फील्डर ने वापसी की और गेंद को विराट कोहली के एंड पर थ्रो कर दिया. आरसीबी कप्तान 20 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

विराट कोहली को आउट करने से महज दो गेंद पहले रियान पराग ने विराट कोहली को कैच आउट करने का मौका गंवा दिया था. रियान पराग के इस डायरेक्ट थ्रो की तारीफ इसलिए हो रही है, क्योंकि उन्होंने मैदान पर बहुत तेजी दिखाई, विराट कोहली से भी ज्यादा. दरअसल, फिटनेस के मामले में भारतीय कप्तान का कोई जवाब नहीं हैं. उन्हें रन आउट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन रियान पराग ने यह करके दिखा दिया. ऐसे में सोशल मीडिया पर रियाग पराग की जमकर तारीफ भी हो रही है.

Brilliant by Riyan Parag, after dropping a catch he redeems himself with the runout of Virat Kohli.

इस शानदार मैच के बाद रियान पराग ने विराट कोहली से अपने बल्ले पर ऑटोग्राफ भी लिया. इस दौरान रियान फैन ब्वॉय मूमेंट में नजर आए. मैच के बाद विराट ने भी राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ियों से बात की और उन्हें टिप्स दिए.

In last one year, Riyan Parag got Signed autograph from his idol Virat Kohli trice on the bat. pic.twitter.com/zk7BqDYeIx

— CricketMAN2 (@man4_cricket) September 29, 2021