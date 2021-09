IPL 2021: श्रेयस अय्यर ने गेंदबाज को किया चैलेंज, बोले- तुम्हें उस एंटीना पर मारूंगा

नई दिल्ली. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के यूएई चरण में अपने बल्ले से काफी कमाल किया. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के पूर्व कप्तान ने तीन मैचों में 91 रन बनाए, जिससे दिल्ली को दो मैचों में जीत मिली. विशेष रूप से श्रेयस अय्यर कंधे की चोट के कारण प्रतियोगिता के पहले हाफ से चूक गए थे. इसलिए उनके पास टी20 विश्व कप से पहले एक शानदार वापसी करने और चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की जिम्मेदारी थी. अय्यर निश्चित रूप से अब तक की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे.

इस बीच फैन्स को दिल्ली कैपिटल्स के ट्विटर पेज पर हाल ही में पोस्ट किए गए एक वीडियो में श्रेयस अय्यर के प्रशिक्षण की कुछ झलकियां देखने को मिलीं. क्लिप स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अभ्यास सत्र के दौरान स्टार बल्लेबाज अपने शॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं.

26 वर्षीय इस क्रिकेटर का बिग हिटिंग के प्रति जुनून स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने एक बार बल्ले से टकराने वाली गेंद की आवाज को ‘ऑर्गेस्मिक’ कहा था. वीडियो में अय्यर को एक गेंदबाज को चुनौती देते हुए भी देखा जा सकता है. इस वीडियो में दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ने कहा, ”अकादमी के शीर्ष पर उस एंटीना को देखें? मैं तुम्हें वहां मारने जा रहा हूं.” अय्यर ने अभ्यास सत्र में कई बड़े हिट खेले, क्योंकि गेंदबाज कठिन समय का सामना कर रहे थे.

#PlayerInFocus EP06 ▶️ Shreyas Iyer

️ “See that antenna on top? I’m gonna hit you there”

| @ShreyasIyer15 has started his #IPL2021 journey in solid fashion. See how he trains as we follow him for a practice session #YehHaiNayiDilli #DCSpecials @OctaFX pic.twitter.com/kITY464ox6

