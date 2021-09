IPL 2021: वेंकटेश अय्यर दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, गांगुली के कारण बदली स्टाइल; बताई खास वजह

नई दिल्ली. केकेआर के युवा बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने आईपीएल में धमाकेदार आगाज किया है. गुरुवार को आईपीएल 2021 के एक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ (MI vs KKR) उन्होंने 30 गेंद पर 53 रन की धमाकेदार पारी खेली. इससे पहले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आरसीबी (RCB) के खिलाफ पहले मैच में 27 गेंद पर नाबाद 41 रन बनाए थे. 26 साल के इस बल्लेबाज ने बतौर क्रिकेटर दाएं हाथ से बल्लेबाजी शुरू की थी. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के कारण उन्होंने अपनी बल्लेबाजी स्टाइल बदल दी.

आईपीएल की ओर से डाले गए एक वीडियो में उन्होंने टीम के साथी खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी से बात करते हुए बल्लेबाजी स्टाइल बदलने के बारे में खुलासा किया. मप्र के इस बल्लेबाज ने कहा, ‘जब मैं छोटा था तो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करता था. लेकिन मैं दादा की नकल करना चाहता था कि उन्होंने कैसे छक्के लगाए और किस तरह से बल्लेबाजी की. उन्होंने अनजाने में मेरे जीवन में बड़ी भूमिका निभाई है. मैं वास्तव में अपनी अवसर की प्रतिक्षा कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे मौका मिलेगा.’

