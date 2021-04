IPL 2021 News and Sports Samachar Live Updates of 9th April 2021: मुंबई-बैंगलोर के बीच मुकाबले से हो रहा टूर्नामेंट का आगाज

भारतीय स्टार रोहित शर्मा ने कहा कि वह भाग्यशाली है जो ऐसे समय में क्रिकेट खेल रहे हैं जबकि जैव सुरक्षित वातावरण से बाहर कई लोग अपनी मनपसंद गतिविधियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र की पूर्व संध्या पर मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहित ने जैव सुरक्षित माहौल के अंदर के जीवन के बारे में बात की जो कि कोविड-19 महामारी के कारण जरूरी बन गया है. रोहित ने अपनी फ्रेंचाइजी के ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो में कहा, ‘‘लोगों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है. कई लोग काम नहीं कर पा रहे हैं. वे वह काम नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें पसंद है. कम से कम हम भाग्यशाली हैं कि हम वह कर रहे हैं जो हमें पसंद है. ’’

