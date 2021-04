IPL 2021: कोलकाता से हारा हैदराबाद, सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हुए मनीष पांडे

Manish Pandey was like:Last ball par six maar leta hu koi strike rate par question nhi karega #ManishPandey #KKRvSRH #IPL2021 https://t.co/J2tE7ttdqK — Prateek (@prateekv8) April 11, 2021

Manish Pandey Never let his #KKR Team down. He Proved it many times back then. He reminded it again to all of us His knock today is one of the most selfish knock ever and absolutely No intent at all. #ManishPandey #SRHvsKKR — SiD ‍♂️ (@WrittenbySID) April 11, 2021

#ManishPandey played from 2nd over & not hit single boundary in last 2 overs. Excellent — NelloreReviews (@nellore_reviews) April 11, 2021

The best suggestion I can give for SRH management his just move on from Manish Pandey We had enough of him over last few years. In next year mega auction release him & pick Kane Williamson in the auction as we can't retain Williamson. #SRH #ManishPandey #KaneWilliamson — Vemunurisaideep (@saideep1501) April 11, 2021

कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने आईपीएल के 14वें सीजन (IPL 2021) में जीत से आगाज किया और रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 10 रन से हराया. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कोलकाता ने 6 विकेट खोकर 187 रन बनाए जिसके बाद हैदराबाद टीम 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी. केकेआर के लिए युवा ओपनर नीतीश राणा (80) और राहुल त्रिपाठी (53) ने अर्धशतक जड़े जबकि मनीष पांडे ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 61 रन का योगदान दिया. इसके बावजूद मनीष पांडे (Manish Pandey) को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया.इसका कारण उनका मौका पड़ने पर अपनी रन गति नहीं बढ़ाना रहा. 188 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद टीम के शुरुआती दो विकेट मात्र 10 रन तक गिर गए. फिर मनीष पांडे नंबर-3 पर बल्लेबाजी को उतरे और अंत तक जमे रहे. इतना ही नहीं, उन्होंने पारी की अंतिम गेंद पर रसेल पर छक्का भी लगाया. हैदराबाद के लिए मनीष पांडे का हार में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. उन्होंने 8 बार अर्धशतक जड़े हैं, जब हैदराबाद टीम हारी है. वहीं, जीत के वक्त उनका औसत केवल 24 का है और दो ही अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं. मनीष ने इस मैच में 44 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 61 रन बनाए.सोशल मीडिया पर मनीष को ट्रोल भी किया गया. रोहित नाम के एक यूजर ने लिखा कि मनीष पांडे की जर्सी का रंग ही बदला है, लेकिन वह केकेआर की जीत के लिए खेल रहे हैं. इसके अलावा प्रतीक नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा- मनीष पांडे ने सोचा कि अंतिम गेंद पर सिक्स लगाता हूं, कोई स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं करेगा.मनीष के अलावा जॉनी बेयरस्टो ने भी 55 रन का योगदान दिया जिन्होंने 40 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्के लगाए. अब्दुल समद ने 8 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 19 रन बनाए और नाबाद लौटे. केकेआर के प्रसिद्ध कृष्णा ने 35 रन देकर 2 विकेट झटके जबकि शाकिब अल हसन, पैट कमिंस और आंद्रे रसेल को 1-1 विकेट मिला.इस जीत के साथ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली टीम केकेआर ने अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है. केकेआर और सनराइजर्स के बीच आईपीएल में यह 20वां मुकाबला था जिसमें केकेआर की यह 13वीं जीत रही. शाहरुख ने टीम को बधाई भी दी.मैन ऑफ द मैच चुने गए केकेआर के नीतीश राणा ने 56 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्के लगाए जबकि राहुल ने 29 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के जड़े. नीतीश ने शुभमन गिल (15) के साथ पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े. वहीं, दूसरे विकेट के लिए राहुल और नीतीश ने 93 रन की साझेदारी की. विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक नाबाद लौटे जिन्होंने 9 गेंदों पर 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 22 रन बनाए. हैदराबाद के लिए मोहम्मद नबी और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए जबकि पेसर टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार को एक-एक विकेट मिला.