IPL 2021: ट्रेंट बोल्ट हुए स्वदेश रवाना, NZ vs ENG सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर

न्यूजीलैंड के पेस गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने से चूक सकते हैं. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (New Zealand vs England) के बीच 2 जून से दो टेस्ट मैचों की सीरीज 14 जून तक खेली जाएगी. इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से 22 जून तक भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच साउथम्पटन खेला जाएगा. भारतीय टीम अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर पर काबिज है और न्यूजीलैंड की टीम दूसरे पायदान पर है.दरअसल, ट्रेंट बोल्ट आईपीएल का 14वां सीजन (IPL 2021) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्वदेश लौट गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के टेस्ट खिलाड़ी अभी भारत में ही रुके हुए हैं. कीवी टीम के ये टेस्ट खिलाड़ी 11 मई को ब्रिटेन जाएंगे. न्यूजीलैंड से जारी एक बयान ने पुष्टि की है कि ट्रेंट बोल्ट इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो सकते हैं. वहीं, वह भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, जो 18 जून को इंग्लैंड के साउथम्पटन में शुरू होगा.क्रिकेट न्यूजीलैंड (NZC) की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ''बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट जून की शुरुआत में टेस्ट टीम के साथ फिर से जुड़ने से पहले अपने परिवार को देखने के लिए घर लौट आएंगे. संभवतः उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चुना जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का वह हिस्सा होंगे.''ट्रेंट बोल्ट इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का हिस्सा है. बता दें कि न्यूजीलैंड के 17 लोग आईपीएल से जुड़े हैं, जिसमें 10 खिलाड़ी शामिल हैं. एनजेडसी के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने कहा, ''हम इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के भी बेहद आभारी हैं कि वे अभी भारत में मौजूद टेस्ट टीम के चार सदस्यों को अपने यहां जल्दी जगह दे रहे हैं.'' एनजेडसी ने कहा कि ब्रिटेन में टीम के आगमन के लिए 11 मई से पहले इंतजाम नहीं हो पा रहा था. न्यूजीलैंड में मौजूद टेस्ट टीम के सदस्य 16 और 17 मई को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे.एनजेडसी ने कहा, ''न्यूजीलैंड के आईपीएल का हिस्सा रहे बाकी खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और कमेंटेटरों के साथ बोल्ट शनिवार को आकलैंड पहुंचने वाले दो चार्टर्ड विमानों में से एक में नई दिल्ली से रवाना होंगे जिसके बाद वह पृथकवास से गुजरेंगे.''उन्होंने कहा, ''बोल्ट 22 मई को पृथकवास से बाहर निकलेंगे और एक हफ्ता घर में अपने परिवार के साथ बिताएंगे, वह जून की शुरुआत में ब्रिटेन के लिए रवाना होने से पहले माउंट मोनगानुई में ट्रेनिंग करेंगे.'' वाइट ने कहा कि बोल्ट और डोनाल्डसन क्रिकेट बोर्ड और टीम प्रबंधन की सहमति से तीन हफ्ते के लिए स्वदेश लौटेंगे.डेविड वाइट ने गुरुवार को बयान में कहा, ''खिलाड़ियों की रवानगी को लेकर हमने बीसीसीआई और विभिन्न आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ विभिन्न रणनीतियों पर काम किया है और इस चुनौतीपूर्ण समय में हम उनके समर्थन की सराहना करते हैं.'' कप्तान विलियमसन, तेज गेंदबाज काइल जेमीसन और स्पिनर मिशेल सेंटनर के अलावा फिजियो टॉमी सिमसेक ब्रिटेन रवाना होने से पहले नयी दिल्ली में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहेंगे. वहीं, आईपीएल में खेल रहा ऑस्ट्रेलियाई दल गुरुवार को मालदीव के लिए रवाना हुआ, जबकि इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों में से आठ बुधवार को इंग्लैंड पहुंचे.