IPL 2021: डेविड वॉर्नर को स्टैंड्स में बैठा देख फैन्स ने लगाई SRH मैनेजमेंट को फटकार, बोले- आप बेहतर फ्रेंचाइजी के हकदार

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 का 2021 संस्करण डेविड वॉर्नर (David Warner) के लिए भूलने वाला है. जबकि इस तेजतर्रार ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH ) के कप्तान के रूप में सीजन की शुरुआत की, उन्हें अब टीम के डगआउट में जगह नहीं मिली है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के दौरान 34 वर्षीय खिलाड़ी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड से ऑरेंज आर्मी को चीयर करते हुए देखा गया था. सोशल मीडिया पर हैदराबाद टीम प्रबंधन को फैन्स की नाराजगी का सामना करना पड़ा है.

दरअसल, डेविड वॉर्नर को आईपीएल 2021 के पहले फेज में कप्तान के रूप में अचानक बर्खास्त कर दिया गया था. प्रतियोगिता में सनराइजर्स हैदराबाद की किस्मत बदलने का फैसला लिया गया था. यहां तक ​​कि उन्हें प्लेइंग इलेवन से भी बाहर कर दिया गया. जबकि उन्होंने यूएई लेग में कुछ मैच खेले. 0 और 2 के स्कोर के बाद डेविड वॉर्नर को फिर से प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया.

डेविड वॉर्नर ने फैन्स के साथ स्टैंड्स से शेयर की तस्वीर

इसके अलावा डेविड वॉर्नर को ड्रॉप किए जाने के बाद उन्होंने टीम के साथ यात्रा नहीं की और टीम होटल में ही रुके. जाहिर है उन्हें पहले 18 में नहीं चुना गया था. हालांकि, इन सभी बातों ने 34 वर्षीय को अपना टीम का समर्थन करने से नहीं रोका. केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान वॉर्नर को कुछ प्रशंसकों के साथ केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम को चीयर करते हुए देखा गया था. उन्होंने साथी दर्शकों के साथ स्टेडियम से एक सेल्फी भी पोस्ट की.

सोशल मीडिया पर वॉर्नर की यह तस्वीर वायरल होने के बाद फैन्स ने टीम मैनेजमेंट को जमकर फटकार लगाई. आखिरकार वॉर्नर पिछले कुछ वर्षों में उनके सबसे शानदार प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं. वह 2014 में फ्रेंचाइजी में शामिल हुए और उन्हें टीम की आधारशिला बनने में देर नहीं लगी. ढेर सारे रन बनाने के साथ-साथ नेतृत्व विभाग में भी अच्छा प्रदर्शन किया.

@SunRisers management should be ashamed of themselves in the manner they are treating @davidwarner31

He has given everything for this franchise..The least he deserves is a gracious exit.. — Apoorve Agarwal (@apoorve2189) October 3, 2021

David Warner Still Came to Support SRH while SRH Management was treating him so bad.

SRH lost a gem. Warner will be back with a new team. But SRH what will they do 😑#SRHvKKR pic.twitter.com/QnyOzYnZLa — Samar Pratap (@Samarpratap1207) October 3, 2021

I want him to go to some other team in mega auction and smash SRH in both games. This is humiliating. — Jack (@Cricket_Insect) October 3, 2021

@davidwarner31 There is heavy monsoon and storm in April …

❤️Warner ❤️ pic.twitter.com/dLHbrhti07 — venkatesh (@vnksix) October 3, 2021

डेविड वॉर्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 2016 में खिताब जीतने का गौरव हासिल किया था. वास्तव में डेविड वॉर्नर ने हैदराबाद फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए तीन बार ऑरेंज कैप हासिल की. इन सभी तथ्यों पर नजर डालते हुए फैन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को वॉर्नर को डग-आउट में अनुमति नहीं देने की आलोचना की. इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद (जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है) ने केकेआर के खिलाफ अपना खराब खेल जारी रखा. पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रनों का स्कोर करने के बाद सनराइजर्स ने अच्छी कोशिश की, लेकिन वे अंततः छह विकेट से प्रतियोगिता हार गए.