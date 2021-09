IPL 2021: RCB की धुनाई करने के बाद विराट कोहली से शॉट सीखने पहुंचे वेंकटेश अय्यर, Video वायरल

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के 31वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (KKR vs RCB) को 9 विकेट से हरा दिया. महज 93 रनों के लक्ष्य को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 60 गेंद पहले ही हासिल कर लिया जो कि इस टीम की आईपीएल में गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. कोलकाता की जीत में उसके युवा खिलाड़ी और अपना डेब्यू कर रहे वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने अहम योगदान दिया. बाएं हाथ के इस बललेबाज ने महज 27 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए. अपनी पारी में वेंकटेश ने 7 चौके और एक छक्का लगाया और उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का रहा. वेंकटेश अय्यर की पारी देखकर कभी नहीं लगा कि वो डेब्यू कर रहे हैं. उन्होंने मोहम्मद सिराज, काइल जेमिसन जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों का बखूबी सामना किया और उनकी कमजोर गेंदों को बाउंड्री के पार भी पहुंचाया. वैसे मैच खत्म करने के बाद वेंकटेश आरसीबी कप्तान विराट कोहली के पास पहुंच गए.

दरअसल वेंकटेश अय्यर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली से कुछ सीखने के लिए पहुंचे थे. वेंकटेश ने विराट कोहली से पुल शॉट पर सवाल किया और इस दिग्गज गेंदबाज ने उन्हें समझाने की कोशिश की. विराट कोहली जिस तरह से वेंकटेश को पुल शॉट खेलने का तरीका सिखा रहे थे. कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो भी शेयर किया. कुछ फैंस ने विराट कोहली को सलाम किया तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी करते नजर आए.

Dream debut + Learning from the best 😍

What a night it’s been for Venkatesh Iyer! 💜💛@imVkohli #KKRvRCB #KKR #AmiKKR #KorboLorboJeetbo #আমিKKR #IPL2021 pic.twitter.com/7BClwIOnda

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) September 20, 2021