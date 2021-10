नई दिल्‍ली. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) आईपीएल 2021 (IPL 2021) के प्‍लेऑफ में पहुंच गई है. आरसीबी ने आईपीएल 2021 के 48वें मैच में पंजाब किंग्‍स (PBKS) को करीबी मुकाबले में 6 रन से मात दी. इस जीत के साथ ही कप्‍तान कोहली ने पंजाब किंग्‍स को करीब 5 महीने के इंतजार के बाद करारा जवाब भी दिया. दरअसल भारत में खेले गए आईपीएल 2021 के पहले चरण में पंजाब ने 30 अप्रैल को अहमदाबाद में आरसीबी पर जीत दर्ज करने के बाद तंज कसा था.

पंजाब किंग्‍स ने सोशल मीडिया पर आरसीबी के डगआउट की एक तस्‍वीर शेयर की, जो उस समय निराश नजर आ रहे थे. इस तस्‍वीर के साथ ही पंजाब ने कैप्‍शन दिया था कि यहां पे सब शांति शांति है. पंजाब के इसी तंज का जवाब कप्‍तान कोहली ने अब दिया.

