IPL 2021: विराट कोहली ने कहा- टूर्नामेंट से हटने वाले खिलाड़ियों पर बात नहीं की, हसारंगा होंगे अहम

दुबई. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा कि श्रीलंका के खिलाड़ी वानिंदु हसारंगा (Wanidu Hasaranga) और दुस्मंथा चमीरा (Dushmantha Chameera) के आने से टीम को नया आयाम मिला है, लेकिन वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के पहले चरण के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी किसी को हल्के में नहीं लेंगे. आईपीएल के 14वें सत्र को मई में बायो-बबल में कोरोना वायरस संक्रमण के कई मामले मिलने के बाद स्थगित कर दिया था. इसके बचे हुए मैच रविवार से यूएई में खेले जाएंगे.

विराट कोहली ने दूसरे चरण के शुरू होने से पहले टीम की नीली जर्सी के लॉन्च करने के मौके पर पर पहले चरण में भाग लेने वाले एडम जंपा और केन रिचर्डसन जैसे खिलाड़ियों को याद किया. कोहली ने कहा, ‘हमने बदलाव किए हैं. हमें उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी मिले हैं. पहले चरण में हमारे साथ रहे केन रिचर्डसन, एडम जंपा ने दूसरे चरण में नहीं खेलने का फैसला किया. उनके इस फैसले को समझा जा सकता है.’

Blue jerseys resembling the colour of the PPE kits of frontline warriors, worn by our players on the 20th Sept v KKR, will be auctioned on @FankindOfficial. Proceeds from the auction will be used for free vaccination among lesser privileged communities in India.#1Team1Fight pic.twitter.com/QDK5q3kVGT

