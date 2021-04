IPL 2021: महाराष्ट्र में लगा कर्फ्यू, लेकिन वानखेड़े में होने वाले मैचों पर नहीं पड़ेगा असर

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार यानी 13 अप्रैल को कोविड-19 संक्रमण (Covid 19) के तेजी से बढ़ने की वजह से पूरे राज्य में 14 अप्रैल से एक मई तक कर्फ्यू (Maharashtra Curfew) लगा दिया है, लेकिन इस कर्फ्यू का वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में होने वाले आईपीएल मैचों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आईपीएल ऑर्गनाइजेशन कमेटी के सूत्रों के अनुसार, वानखेड़े स्टेडियम पर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन (IPL 2021) के मैच तय शेड्यूल के अनुसार ही होंगे. सूत्रों ने कहा है कि मुंबई में होने वाले मैचों के लिए हमने विशेष इजाजत ली हुई है. जरूरी सावधानियों के साथ सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा.मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के 10 मैच खेले जाने हैं. इनमें से दो खेले जा चुके हैं. आठ मैच अभी बचे हैं. राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच गुरुवार (15 अप्रैल) को अगला मैच खेला जाएगा. शुक्रवार (16 अप्रैल) को पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा. मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है. सीएम ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू रहेगी.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, ''हम सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं. पूरे राज्य में बुधवार को धारा 144 लागू रहेगी. मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा. लोकल ट्रेनें, बस सेवा और जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी, पेट्रोल पंप, वित्तीय संस्थाएं, निर्माण कार्य, होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे. केवल ग्राहक सामान घर ले जा सकेंगे. यानी होम डिलिवरी होगी. सिनेमा हॉल्स, थियेटर्स, अम्यूजमेंट्स पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स बंद रहेंगे.''बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) से हालात काफी चिंताजनक हैं. मंगलवार को राज्‍य में कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई. संक्रमण के मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है.15 अप्रैल, 2021 (गुरुवार) - राजस्थान रॉयल्स vs दिल्ली कैपिटल्स - 7:30 शाम - मुंबई16 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार) - पंजाब किंग्स vs चेन्नई सुपर किंग्स - 7:30 शाम - मुंबई18 अप्रैल, 2021 (रविवार) - दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स - 7:30 शाम - मुंबई19 अप्रैल, 2021 (सोमवार) - चेन्नई सुपर किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स - 7:30 शाम - मुंबई21 अप्रैल, 2021 (बुधवार) - कोलकाता नाइट राइडर्स vs चेन्नई सुपर किंग्स - 7:30 शाम - मुंबई22 अप्रैल, 2021 (गुरुवार) - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs राजस्थान रॉयल्स - 7:30 शाम - मुंबई24 अप्रैल, 2021 (शनिवार) - राजस्थान रॉयल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स - 7:30 शाम - मुंबई25 अप्रैल, 2021 (रविवार) - चेन्नई सुपर किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - 3:30 दोपहर - मुंबई