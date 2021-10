IPL 2021: धोनी ने 96 मीटर लंबा छक्का उड़ा CSK को दिलाई जीत, फैंस बोले- फिनिशर जिंदा है

नई दिल्ली. आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद (CSK vs SRH) को 2 गेंद रहते ही 6 विकेट से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की सीएसके इस सीजन के प्लेऑफ में जगह पाने वाली पहली टीम बन गई. सीएसके की जीत में धोनी चमके. सीएसके को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 3 रन की दरकार थी. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सिद्धार्थ कौल यह ओवर फेंक रहे थे. उनके ओवर की चौथी गेंद पर धोनी ने डीप मिडविकेट की तरफ छक्का लगाया. ठीक 2011 के विश्व कप फाइनल की तरह. इस छक्के के साथ ही टीम को जीत मिली और 11वीं बार प्लेऑफ में जगह पक्की हुई. इससे फैन्स की ख़ुशी का भी ठिकाना नहीं रहा. काफी वक्त बाद धोनी ने अपने विंटेज स्टाइल में छक्के से मैच को खत्म किया.

The Moment we all waiting for

Nothing changed man, Dhoni still finishes the match in his own style… #CSKvsSRH @MSDhoni #IPL2021 pic.twitter.com/IubNc3P8qh

— महेन्द्र सिलारी (@mahendr_silari) September 30, 2021