IPL का टाइटल स्पॉन्सर वीवो से टाटा में बदला, अर्जुन रामपाल ने शेयर किया मजेदार VIDEO

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 2022 संस्करण दो नई टीमों लखनऊ और अहमदाबाद के साथ होगा. 2011 के बाद पहली बार आईपीएल 10 टीम का आयोजन होगा. अगले महीने एक बड़ी नीलामी भी होने वाली है, जिसमें लगभग पूरी की पूरी टीमों में बदलाव देखने को मिलेंगे. इस बीच टाटा समूह (Tata) ने टूर्नामेंट के शीर्षक प्रायोजकों के रूप में वीवो (Vivo) की जगह ली है. चीनी मोबाइल फोन ब्रांड का 2023 तक कॉन्ट्रेक्ट था. उन्होंने शेष दो सत्रों से बाहर निकलने का फैसला किया और ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टाटा समूह के साथ साझेदारी कर ली. कई रिपोर्ट्स के अनुसार वीवो ने 2018 में शुरू होने वाले पांच सत्रों के लिए 2,199 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी.

मूल सौदा 2022 में समाप्त होने वाला था. जैसा कि ड्रीम 11 ने लीग के 2020 संस्करण को प्रायोजित किया था, अनुबंध को 2023 तक बढ़ा दिया गया था. अब टाटा ने वीवो को शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदल दिया है, वे शेष दो सत्रों के लिए आईपीएल को राशि का भुगतान करेंगे. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वीवो द्वारा छह प्रतिशत शेयर का भुगतान किया जाएगा, उन्होंने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है. आईपीएल का प्रायोजक बदले जाने के बाद बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है.

टाटा भारत की शीर्ष बहु-उद्योग कंपनियों में से एक है. ऐसे में कई भारतीय प्रशंसक इस सौदे से काफी ज्यादा खुश हैं. इस सौदे से खुश फैन्स में एक अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) भी हैं. अर्जुन ने सोशल मीडिया पर वीवो के जाने और टाटा के आने का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. रामपाल के इस वीडियो को फैन्स भी खूब पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए अर्जुन रामपाल ने लिखा है- और वह एक छक्का है !!! आईपीएल के प्रायोजक का लोगो बदलने का यह कैसा तरीका है.

And that’s a Six!!!

What a way to replace logo of Sponsor of IPL#TataIPL #IPL2022 pic.twitter.com/w288DtXrK3

— arjun rampal (@rampalarjun) January 14, 2022