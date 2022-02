नई दिल्‍ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022 auction Live) के मेगा ऑक्‍शन का आज दूसरा दिन है. पहले दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) पर सबसे ज्‍यादा धनवर्षा हुई. ईशान आईपीएल इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गये. पहले दिन कुल 10 खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक की धनराशि में खरीदा गया. ईशान किशन को मुंबई इंडियंस (MI) ने 15.25 करोड़ रुपये में जोड़ा. दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 14 करोड़ रुपये खर्च करके अपनी टीम से फिर से जोड़ने में सफल रहा. पहले दिन आवेश आईपीएल नीलामी में सबसे बड़ी कीमत पर बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बने. live coverage of Day 2 of IPL 2022 Mega Auction at Hindi.news18.com

सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस टीम ने खरीदे?

सबसे ज्‍यादा 13 खिलाड़ी दिल्‍ली कैपिटल्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदे. दिल्‍ली कैपिटल्‍स (DC) नाम: डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, सरफराज खान, केएस भरत, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, एनरिक नोर्किया, कमलेश नागरकोटी, मुस्तफिजुर रहमान, अश्विन हेब्बार

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) नाम: अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन, निकोलस पूरन, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, जे सुचित, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, टी नटराजन, उमरान मलिक

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने कितने खिलाड़ी खरीदे ?

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) ने 10 खिलाड़ी खरीदे. नाम: ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायुडू, मोइन अली, एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, रॉबिन उथप्पा, केएम आसिफ, तुषार देशपांडे

गुजरात टाइटंस ने कितने खिलाड़ी खरीदे?

गुजरात टाइटंस (GT) ने 10 खिलाड़ी खरीदे. नाम: शुभमन गिल, जेसन रॉय, अभिनव मनोहर, हार्दिक पंड्या, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन, आर साई किशोर, नूर अहमद

कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितने खिलाड़ी खरीदे?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9 खिलाड़ी खरीदे. नाम: वेंकटेश अय्यर, नितीश राणा, श्रेयस अय्यर, शेल्डन जैक्सन, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, पैट कमिंस, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती

लखनऊ सुपर जाइंट्स ने कितने खिलाड़ी खरीदे?

लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) ने 11 खिलाड़ी खरीदे. नाम: केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, क्रुणाल पंड्या, जेसन होल्डर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मार्क वुड, अंकित राजपूत

मुंबई इंडियंस ने कितने खिलाड़ी खरीदे?

मुंबई इंडियंस (MI) ने 8 खिलाड़ी खरीदे. नाम: रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, कीरोन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, एम अश्विन, बासिल थंपी

पंजाब किंग्स ने कितने खिलाड़ी खरीदे?

पंजाब किंग्स (PKBS) ने 11 खिलाड़ी खरीदे. नाम: शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेयरस्टो, जितेश शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, शाहरुख खान, हरप्रीत बराड़, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर, अर्शदीप सिंह, ईशान पोरेल

राजस्थान रॉयल्स ने कितने खिलाड़ी खरीदे?

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 11 खिलाड़ी खरीदे. नाम: देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जोस बटलर, शिमरोन हेटमायर, रेयान पराग, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, केसी करियप्पा (खिलाड़ी खरीदे: 11, शेष बजट : 12.15 करोड़ रुपये)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कितने खिलाड़ी खरीदे?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 11 खिलाड़ी खरीदे. नाम: फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, वानिन्दु हसरंगा, हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप

ipl auction 2022 date timing: आईपीएल के 15वें एडिशन के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन 12-13 फरवरी को सुबह 12 बजे से बेंगलुरु में होगा.

सबसे अधिक पर्स किस टीम के पास बाकी है?

सबसे अधिक पर्स पंजाब किंग्‍स के बाकी है. पंजाब के पास अभी 28.65 करोड़ रुपये का बजट बचा हुआ है.

सबसे कम पर्स किस टीम के पास है?

सबसे कम पर्स लखनऊ सुपर जाइंट्स के पास है. लखनऊ के पास 6.90 करोड़ रुपये बचे हुए हैं

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 का आयोजन कहां होगा?

आईपीएल के 15वें एडिशन के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में होगा.

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों की नीलामी कितने बजे शुरू होगी?

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली 12 और 13 फरवरी को सुबह 11 से शुरू होगी.

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन का सीधा प्रसारण (IPL 2022 Players Auction Live Telecast) कहां देखें?

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. इसके अलावा लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ और https://hindi.news18.com/ipl-auction फॉलो कर सकते हैं.

आईपीएल 2022 खिलाड़ियों की नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग (IPL 2022 Players Auction Live Streaming) कहां देखें?

आईपीएल 2022 की नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग आप डिज्नी हॉट स्टार एप पर देख सकते हैं.