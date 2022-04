IPL 2022, DC vs PBKS LIVE SCORE: मुश्किल में पंजाब, 54 के स्कोर पर गंवाया चौथा विकेट, जितेश-शाहरुख की जोड़ी मोर्चे पर

IPL 2022 Updates: आईपीएल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच 22 अप्रैल को मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

🚨 NEWS 🚨: Wankhede Stadium to host Delhi Capitals versus Rajasthan Royals on April 22. #TATAIPL

Match No. 32 involving Delhi Capitals and Punjab Kings scheduled today at Brabourne – CCI will go ahead as per the schedule.

More Details 🔽https://t.co/dlkJjGhguC

— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2022