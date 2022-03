IPL 2022: बेबी डिविलियर्स के पैरेंट्स बेटे के विदेशी लीग में चुने जाने पर लगे थे रोने, खिलाड़ी ने अब बताई वजह

नई दिल्ली. डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) को भविष्य का स्टार खिलाड़ी माना जा रहा है. बेबी डिविलियर्स के नाम से मशहूर ब्रेविस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under-19 Cricket World Cup) में अपनी बल्लेबाजी से दुनियाभर के फैंस को अपना मुरीद बना लिया. उनके खेलने का अंदाज साउथ अफ्रीका के ही पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) की तरह है. वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक के सहारे सबसे अधिक 506 रन बनाए थे. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक सीजन में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) द्वारा बनाए के सर्वाधिक 505 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था. अब ब्रेविस आईपीएल 2022 (IPL 2022) में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए धमाल मचाने को तैयार हैं.

डेवाल्ड ब्रेविस से बातचीत का वीडियो मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. मुंबई ने सबसे अधिक 5 बार आईपीएल (IPL) का खिताब जीता है. उन्होंने कहा, ‘जब मेरा नाम ऑक्शन में लिया गया तो मेरे माता-पिता काफी उत्साहित थे और उनकी आंखे भर आई थीं. हम एक परिवार के रूप में मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं. आईपीएल में मुंबई के लिए खेलना एक सपना सच होने जैसा है. मुंबई इंडियंस में चुने जाने के बाद से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि वह एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा खिताब जीते हैं.’ ब्रेविस के लिए आईपीएील विदेशी लीग है.

“My parents were in tears, it was something very big.”

