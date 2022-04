IPL 2022: अब ड्वेन ब्रावो ने किया जोंटी रोड्स जैसा काम, आप भी देखकर करेंगे सलाम

नई दिल्ली. IPL 2022 के 33वें मुकाबले में पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस की टक्कर 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स से हो रही है. दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है. मुंबई को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इसे जीतना जरूरी है. इस मैच में चेन्नई के कप्तान रवींद्र जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इस मैच में वेस्टइंडीज को दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भी टक्कर हो रही. इसमें से एक कायरान पोलार्ड और दूसरे ड्वेन ब्रावो हैं. एक दिन पहले ही पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. ऐसे में उनके लिए भी यह मैच खास है. हालांकि, इससे पहले ही ब्रावो ने अपने पूर्व कप्तान के लिए इस मुकाबले को यादगार बना दिया. वो कैसे यह आपको बताते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने मैच शुरू होने से ठीक पहले मैदान में ही पोलार्ड के लिए सम्मान दिखाते हुए उनके पैर छूए. इसके बाद पोलार्ड ने अपने साथी खिलाड़ी को गले लगा लिया. इस दौरान दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखते ही बन रही थी. बता दें कि पोलार्ड और ब्रावो के बीच गहरी दोस्ती है. पोलार्ड पिछले 1 दशक से मुंबई इंडियंस के साथ हैं. लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि ब्रावो ने 2009 में मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से पोलार्ड की सिफारिश की थी. इसके बाद मुंबई ने पोलार्ड को साइन किया था और वो लंबे वक्त से इस टीम के साथ हैं.

ब्रावो ने पोलार्ड के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने पर भावुक ट्वीट किया था. ब्रावो ने लिखा था, “मेरे दोस्त हैप्पी रिटायरमेंट, आपको दोस्त, साथी खिलाड़ी और कप्तान बोलकर मुझे खुशी होती है. शानदार इंटरनेशनल करियर के लिए आपको बधाई.” इसके जवाब में पोलार्ड ने लिखा, “आशीर्वाद चैम्पियन, आपके दिखाए रास्ते पर अभी भी चल रहे हैं मेरे दोस्त.”

i missed this last night why is he like this😭 pic.twitter.com/AnlnoyZgOp

— m. (@idyyllliic) April 14, 2022