IPL 2022 मेगा ऑक्शन से पहले इंग्लिश खिलाड़ी का धमाकेदार शतक, सिर्फ 19 गेंद पर बना डाले 94 रन

नई दिल्ली. इंग्लैंड के तेजतर्रार सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय (Jason Roy) ने आईपीएल के आगामी सीजन की मेगा नीलामी (IPL 2022 Mega Auction) से पहले 36 गेंदों में शतकीय पारी खेली है. उन्होंने वेस्टइंडीज सीरीज से पहले केंसिंग्टन ओवल में बारबाडोस इलेवन के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 10 छक्के और 9 चौके मारे. उनकी इस पारी के दम पर इंग्लिश टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 231 रन का स्कोर खड़ा किया.

जेसन रॉय को आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के दौरान चोट लग गई थी. सेमीफाइनल से पहले वह बाहर हो गए थे. इसके बाद उन्होंने अपनी चोट और फिटनेस पर जमकर काम किया. नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के दौरान रॉय ने को इंजुरी हो गई थी. उसके बाद से वह खेल के मैदान से दूर थे, लेकिन अब वह अपने विस्फोटक अंदाज में वापस लौट आए हैं. इस मैच में उन्होंने टॉम बैंटन के साथ 141 रन की साझेदारी की और केवल 47 गेंदों पर 115 रन बनाए. उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन के साथ पूरी तरह से मैच पर कब्जा किया. सैम बिलिंग्स को एशेज की शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया से उनकी यात्रा के बाद आराम दिया गया था.

कपिल शर्मा ने पृथ्वी शॉ से पूछा- आपकी गर्लफ्रेंड हैं? जानिए क्या मिला जवाब- VIDEO

टी20 में वापसी के लिए तैयार जेसन रॉय शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. उन्होंने 115 रन पर आउट होने से पहले 36 गेंदों में शतक बनाया. अपने आक्रामक खेल के कारण इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज को आईपीएल (IPL 2022) अहमदाबाद और लखनऊ सहित कई फ्रेंचाइजी अपनी टीम का हिस्सा बनाने को बेताब हो सकती हैं. 31 वर्षीय खिलाड़ी के पास 6842 रन के साथ 262 टी20 का अनुभव है, जिसमें 46 अर्धशतक और 4 शतक शामिल हैं.

Welcome back, @JasonRoy20! 😍

1⃣1⃣5⃣ off 4⃣7⃣ balls 💪

We make 2⃣3⃣1⃣ from our 2⃣0⃣ overs pic.twitter.com/iuN09pdPQ5

— England Cricket (@englandcricket) January 19, 2022