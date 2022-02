नई दिल्‍ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को आईपीएल के इस सीजन के लिए नए कप्‍तान की तलाश है. दरअसल विराट कोहली (Virat Kohli) ने पिछले सीजन में ही ऐलान कर दिया था कि आईपीएल 2021 बतौर आरसीबी कप्‍तान उनका आखिरी सीजन होगा. इसके बाद टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भी संन्‍यास का ऐलान कर दिया. अब इस सीजन आरसीबी को नए कप्‍तान की तलाश है और इसीलिए ऑक्‍शन में फ्रेंचाइजी ने कुछ महंगी खरीदारी भी की. उनकी ये तलाश शायद विदेशी खिलाड़ी पर खत्‍म हो गई है.

कभी एमएस धोनी (MS Dhoni) की चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) के मजबूत स्‍तंभ रहे साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्‍लेसी (faf du plessis) अब आरसीबी की जिम्‍मेदारी को अपने कंधों पर लेने को तैयार हैं. फ्रेंचाइजी ने भी रविवार को इसका संकेत दिया है कि प्‍लेसी आरसीबी के नए कप्‍तान हो सकते हैं. आरसीबी ने रविवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया.

Every important decision needs preparation, and the think tank planned Faf du Plessis’s auction pick well ahead of the #IPLAuction, considering the experience and the leadership value he brings to the group. Watch to find out how it all unfolded.#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/JpnvWCcT7Y

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 20, 2022