GT vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का 1 विकेट गिरा, जोस बटलर और कप्तान संजू सैमसन क्रीज पर

गुजरात टाइटंस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसके खिलाड़ी प्रैक्टिस करते और राजस्थान के खिलाड़ियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

Not too long now 🔥… Thrilled to be in this city at this stage of the #TATAIPL 🙌💙#AavaDe #SeasonOfFirsts #GTvRR #MatchDay

[🎵: Whatever It Takes | Imagine Dragons] pic.twitter.com/4oJDxJuYUu

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 24, 2022