IPL 2022: राहुल तेवतिया ने कप्तान हार्दिक पंड्या पर उठाए सवाल, कहा- हर बार... VIDEO

नई दिल्ली. राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) ने आईपीएल 2022 में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है. गुजरात टाइटंस (Gujarat Titnas) से खेल रहे तेवतिया ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद पर नाबाद 40 रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इससे पहले वे पंजाब किंग्स के खिलाफ भी अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्के मारकर टीम को रोमांचक जीत दिला चुके हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कप्तान हार्दिक पंड्या पर सवाल भी उठाए. गुजरात की टीम पहली बार टी20 लीग में उतर रही है और टीम ने अब तक कमाल का प्रदर्शन भी किया है. उसने अब तक खेले 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं. 14 अंक के साथ टीम टेबल में टॉप पर काबिज है. टीम बचे लीग राउंड के 6 में से एक भी मैच जीत लेती है, तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी.

हैदराबाद के खिलाफ मैच के बाद हार्दिक पंड्या ने राशिद खान और राहुल तेवतिया से बातचीत की. राशिद ने अंतिम ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर 3 छक्के जड़े थे. टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 22 रन बनाने थे. इस वीडियो में हार्दिक पंड्या ने कहा कि मेरे साथ 2 अनमोल रत्न हैं. एक बात बताओ, आप दोनों हर बार क्या कर रहे हो. हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है. इस पर राशिद ने कहा कि बहुत खुशी है कि हम जीत गए. हमें अपने ऊपर विश्वास है और हमने अपने शॉट पर फोकस किया. राहुल भाई से भी मेरी यही बात हुई है.

On the mic: @gujarat_titans captain @hardikpandya7 interviews the star finishers of Wankhede – @rashidkhan_19 and @rahultewatia02. 👌 👌 – By @28anand

Full interview 🎥 🔽 #TATAIPL | #GTvSRH https://t.co/UXfkyolepN pic.twitter.com/4cRVsSYD4U

— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2022