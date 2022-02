IPL 2022: ईशान किशन बनने जा रहे हैं RCB के कप्तान! फ्रेंचाइजी ने खुद बताया क्यों मिल सकती है जिम्मेदारी

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) को लेकर सभी 10 टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं. 12 और 13 फरवरी को बीसीसीआई (BCCI) की ओर से मेगा ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले 33 खिलाड़ियों को विभिन्न टीमों ने अपने साथ जोड़ा है. आरसीबी (RCB) के विराट कोहली (Virat Kohli) भले ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वे टीम की कमान छोड़ चुके हैं. ऐसे में टीम नए कप्तान की खोज कर रही है. टीम ने अब तक टी20 लीग का खिताब भी नहीं जीता है. इस बीच टीम ने रविवार को एक वीडियो डालकर बताया कि कौन से खिलाड़ी टीम के कप्तान बन सकते हैं. इसमें युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) का भी नाम है.

आरसीबी टीवी के अनुसार, आखिर टीम किसी देशी पर दांव लगाएगी या विदेशी पर. वीडियो में 5 खिलाड़ियों के नाम का जिक्र किया है. सबसे पहले बात श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की गई. अय्यर 23 साल की उम्र में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के कप्तान बन गए थे. आईपीएल 2019 में उन्होंने टीम को टॉप-4 में जगह दिलाई थी. फिर 2020 में टीम रनरअप रही. हालांकि 2021 के पहले वे चोटिल हो गए थे. इसके बाद टीम ने ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को टीम का नया कप्तान बना दिया था. वे अभी भी टीम के कप्तान हैं, जबकि अय्यर टीम से अलग हो गए हैं.

IPL 2022 Mega auction – Captaincy Options

There are plenty of captaincy candidates from around the world. Here are the top 🖐🏻 choices available in IPL Mega Auction.

