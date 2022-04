IPL 2022: ईशान किशन ने कहा- रोहित मैच के दौरान खिलाड़ियों को देते हैं गाली, बताई वजह, Video

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 में अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी है. टी20 लीग के मौजूदा सीजन में (IPL 2022) टीम दोनों शुरुआती मैच हार चुकी है. 5 बार की चैंपियन टीम से किसी को भी ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लीग राउंड के मुकाबले मुंबई और पुणे में खेले जा रहे हैं. यानी मैच उसके घर में खेले गए. टीम (Mumbai Indians) अपने तीसरे मुकाबले में कल कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी. यह मुकाबला पुणे के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. केकेआर ने मौजूदा सीजन में अब तक 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर ने अब तक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है.

ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में बात करते हुए ईशान किशन ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा, ‘रोहित शर्मा मैच के दौरान गलती होने पर गाली देते हैं और खत्म होने के बाद कहते हैं इसे दिल पर मत लेना. ऐसा सिर्फ मैच के दौरान होता है.’ उन्होंने बताया कि एक बार कोच महेला जयवर्धने ने मुझे मैच के दाैरान एक-दो रन लेने को कहा. लेकिन रोहित मेरे पास आए और कहा कि तुझे जो करना है कर. वो खिलाड़ियों को पूरी छूट देते हैं.

