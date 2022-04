नई दिल्‍ली. आईपीएल 2022 के 23वें मुकाबले में पंजाब किंग्‍स ने सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस को 12 रन के अंतर से हराया. इस जीत के बाद जोंटी रोड्स और सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने फैंस का दिल छू लिया. दरअसल मैच खत्‍म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे.

इसी दौरान पंजाब किंग्‍स के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स जैसे ही मुंबई के मेंटर सचिन से मिलने आए, वे अचानक ही भारतीय दिग्‍गज के पैर छूने लगे. सचिन ने उन्‍हें ऐसा करने से रोका और इसके बाद जोंटी रोड्स को गले लगाया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है.

i missed this last night why is he like this😭 pic.twitter.com/AnlnoyZgOp

— m. (@idyyllliic) April 14, 2022