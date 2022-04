IPL 2022: कुलदीप यादव ने मैदान पर निकाली दुश्मनी! शानदार कैच भी पकड़ा, Video

मुंबई. कुलदीप यादव यादव (Kuldeep Yadav) पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में थे. लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था. बाद में वे चोट के कारण टी20 लीग से बाहर हो गए थे. आईपीएल 2022 (IPL 2022) में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. वे 4 मैच में अब तक 10 विकेट ले चुके हैं और 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने केकेआर के खिलाफ (KKR vs DC) 35 रन देकर 4 विकेट लिए. इस कारण टीम मौजूदा सीजन में दूसरी जीत दर्ज कर सकी. वहीं हार के साथ केकेआर की टीम से नंबर-1 का ताज भी छिन गया है.

बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर सहित 4 विकेट लिए. अय्यर ने 33 गेंद पर 54 रन बनाए. कुलदीप यादव ने अपनी ही गेंद पर उमेश यादव का कैच पकड़ा. इस वीडियो से साफ है कि वे अपनी पुरानी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब थे. कई फैंस तो इसे बदला लेने तक की बात कह रहे हैं. कुलदीप ने जीत के बाद कहा, ‘मैं दिल्ली कैपिटल्स के माहौल का लुत्फ उठा रहा हूं और मुझे टीम का पूरा समर्थन हासिल है. ऋषभ स्टंप के पीछे से भी मेरा अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं.’

That celebration at the end if of a man who was not given any reassurance and fell out of KKR’s & ICT’s favour. To comeback and let your actions speak for you!

So so happy for him! 💛👏 #DCvKKR #KuldeepYadav pic.twitter.com/6n8lQBM6zX

