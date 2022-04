नई दिल्‍ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 7वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (LSG vs CSK) को 6 विकेट से हरा दिया. सीएसके के दिए 211 रन के लक्ष्‍य को केएल राहुल (KL Rahul) की टीम ने 3 गेंद पहले ही 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. लखनऊ के क्विंटन डि कॉक ने 61 रन और एविन लुईस ने 23 गेंद में नाबाद 55 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. लखनऊ ने आयुष बदोनी (ayush badoni) ने भी 9 गेंदों का सामना किया और इन 9 गेंदों में ही उन्‍होंने अपनी छाप छोड़ दी.

बदोनी ने 9 गेंदों में 2 छक्‍के की मदद से नाबाद 19 रन जोड़े. हालांकि उनका एक छक्‍का एक महिला फैन के लिए दर्दनाक साबित हुआ. दरअसल आखिरी के 2 ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 34 रन की जरूरत थी. लखनऊ के बल्‍लेबाज बदोनी और लुईस और भी अधिक आक्रामक हो गए थे.

