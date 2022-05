IPL 2022 LSG vs RCB, Eliminator LIVE SCORE: लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता टॉस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले करेगी बल्लेबाजी

कोलकाता के ईडन गार्डंस में बारिश शुरू हो चुकी है. जिसकी वजह से टॉस में देरी हो रही है. टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होना था.

🚨 Update from the Eden Gardens 🚨

It has started to rain 🌧️ in Kolkata and the toss is delayed!

Follow the match ▶️ https://t.co/cOuFDWIUmk #TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/W7dlpdeogK

— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2022