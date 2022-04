PBKS vs LSG: मयंक अग्रवाल सिर्फ टॉस जीतकर ही खुशी से झूम उठे, वजह है खास, VIDEO

पुणे. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) आईपीएल 2022 में कप्तानी कर रहे हैं. उन्हें पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की कमान दी गई है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले मैच में मयंक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टॉस जीतने के बाद ही मयंक जीत की खुशी जैसे जश्न मनाने लगे. इसकी खास वजह है. मैच के लिए पंजाब ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं लखनऊ ने एक बदलाव किया है. मनीष पांडे की जगह तेज गेंदबाज आवेश खान को मौका दिया गया है. लखनऊ ने अब तक 8 में से 5 जबकि पंजाब ने 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं. ऐसे में पंजाब की टीम इस मैच जीत हासिल करके टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी.

टॉस के बाद मयंक अग्रवाल ने कहा कि हम इसलिए चेज करना चाहते हैं क्योंकि हमें विरोधी टीम के स्कोर के बारे में पता होगा. हालांकि यहां ओस पड़ने की संभावना कम है. टीम ने सिर्फ दूसरी बार टॉस जीता है. वहीं लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने भी कहा कि वे भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए पंजाब के लेग स्पिनर राहुल चाहर ने कहा कि टीम पिछले 7 मैच से टॉस हार रही थी. इस कारण विरोधी टीमों को टारगेट के बारे में पता रहता था. इस मैच में हम टॉस जीतकर खुश हैं और उम्मीद के मुताबिक इस बार गेंदबाज अच्छा खेल दिखाएंगे.

#PBKS have won the toss and they will bowl first against #LSG.

Live – https://t.co/fhL4hICkLZ #PBKSvLSG #TATAIPL pic.twitter.com/iwWj6sJ6Nr

