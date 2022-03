IPL 2022 में धोनी की CSK नए अवतार में दिखेगी, ओपनिंग मैच से पहले लॉन्च की नई जर्सी; देखें वीडियो

नई दिल्ली. IPL 2022 का आगाज इस शनिवार को होगा. सीजन ओपनर में पिछले साल की दो फाइनिस्ट टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच टक्कर होगी. इस मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की सीएसके (CSK) ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी. सीएसके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका एक वीडियो शेयर किया है. इसमें रवींद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और आखिर में टीम के कप्तान धोनी टीम की नई जर्सी पहने नजर आ रहे हैं. चार बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स अपनी नई जर्सी लॉन्च करने वाली आखिरी टीम रही. इससे एक दिन पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने भी अपनी जर्सी लॉन्च की थी.

आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने जो जर्सी लॉन्च की है. वो पिछले सीजन में पहनी गई जर्सी जैसी ही है. डिजाइन और रंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. जर्सी के कंधे पर अलग से एक पैटर्न बना हुआ है. जर्सी के सामने वाले हिस्से पर पुराने अंदाज में ही शेर का प्रिंट है. वीडियो के आखिर में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की जर्सी नंबर-7 को बिल्कुल नए अवतार में दिखाया गया है.

Unveiling with Yellove!

Here’s a at our new threads in partnership with @TVSEurogrip! #TATAIPL #WhistlePodu pic.twitter.com/pWioHTJ1vd

