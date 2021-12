IPL 2022: जानें कौन हैं सुभ्रांशु सेनापति, जिन्हें धोनी की CSK ने ट्रायल के लिए बुलाया

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के चार बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आगामी संस्करण से पहले चयन ट्रायल के लिए ओडिशा के बल्लेबाज सुभ्रांशु सेनापति (Subhranshu Senapati) को बुलाया है. विजय हजारे ट्रॉफी में चल रहे सात मैचों में 275 रन बनाकर 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने हाल ही में शानदार फॉर्म में है. दाएं हाथ का यह खिलाड़ी टूर्नामेंट में ओडिशा का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है. 8 दिसंबर को उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आंध्र के खिलाफ शानदार शतक बनाया था. अपनी पारी के दम पर ओडिशा ने बोर्ड पर पांच विकेट पर 278 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद उन्होंने 63 रनों से खेल जीत लिया.

सुभ्रांशु सेनापति ने विदर्भ और हिमाचल प्रदेश के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया. ओडिशा वर्तमान में एलीट ग्रुप ए में पांच मैचों में तीन जीत के साथ चौथे स्थान पर है. सेनापति ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के पिछले संस्करण में भी ओडिशा के लिए उचित प्रदर्शन किया था. इस युवा खिलाड़ी ने पांच मैचों में 27.60 की औसत और 116.94 के स्ट्राइक रेट से एक अर्धशतक के साथ 138 रन बनाए. 2017 में अपने पदार्पण के बाद से 26 टी20 मैचों में, सेनापति ने 28.95 की औसत से 637 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम तीन अर्धशतक हैं.

ओडिशा क्रिकेट संघ (ओसीए) संजय बेहरा ने एक बयान में कहा, ”विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके हालिया प्रदर्शन ने उन्हें आईपीएल के पिछले संस्करण के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा ट्रायल के लिए बुलावा दिया.” सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के पिछले संस्करण में सेनापति ने पांच मैचों में 27.60 के औसत और 116.94 के स्ट्राइक रेट से एक अर्धशतक के साथ 138 रन बनाए थे.

Subhranshu Senapati Called for Selection Trials by the champions CSK in the IPL. Bringing you his batting highlights from the recently concluded Vijay Hazare Trophy & Syed Mushtaq Ali Trophy. @BCCI @ChennaiIPL @cricket_odisha @WasimJaffer14 pic.twitter.com/gBKlFDaDX4

— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) December 18, 2021