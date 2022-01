IPL 2022: महेंद्र सिंह धोनी के साथी गेंदबाज ने नीलामी से पहले बल्ले से मचाया गदर, '13 गेंद में ठोके 70 रन'

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन में अब गिनती के ही दिन बचे हैं. ऐसे में सभी टीमें अभी से नीलामी की रणनीति बनाने में जुट गई हैं. हर टीम की नजर यूटिलिटी प्लेयर है. यानी जो गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में काम आ सके. ऐसे में न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर पर कई टीमों की नजर होगी. उन्होंने न्यूजीलैंड की घरेलू टी20 लीग सुपर स्पैश में बल्ले से गदर मचाया है. नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से लीग में खेल रहे सेंटनर ने केंटरबरी के खिलाफ खिताबी मुकाबले में गेंदबाजों की जमकर क्लास ली. उन्होंने 40 गेंद में नाबाद 93 रन ठोके. हैमिल्टन में हुए इस मैच में सेंटनर ने छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया और अपनी पारी में 9 छक्के और 4 चौके उड़ाए. यानी अकेले चौके-छक्कों से ही 13 गेंद में 70 रन ठोक डाले.

इस मैच में सेंटनर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के तीन विकेट गिरने के बाद 9वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. पहले ओवर में तो उनका बल्ला खामोश रहा. लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के इस स्पिनर ने अपने बल्ले से गदर मचा दिया. गेंदबाज कोई भी आया, लेकिन उसका हाल बुरा ही हुआ. सेंटनर ने पहले ओपनर कटेन क्लार्क के साथ 50 रन जोड़े. क्लार्क 34 गेंद में 71 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के ठोके. क्लार्क के आउट होने के बाद सेंटनर ने मोर्चा संभाला और केंटरबरी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

सेंटनर ने 24 गेंद में फिफ्टी ठोकी

उन्होंने महज 24 गेंद में अपने पचास रन पूरे किए. इसके बाद सेंटनर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और अगले 42 रन सिर्फ 16 गेंदों में ठोक डाले. सेंटनर ने 230 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 92 रन बनाए. उनकी आतिशी पारी की बदौलत उनकी टीम नॉर्दन डिस्ट्र्रिक्ट्स ने केंटरबरी को 20 ओवर में 218 रन का टारगेट दिया.

सेंटनर का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए

बता दें कि मिचेल सेंटनर (Mitchell Santer) आईपीएल 2021 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे. लेकिन उन्हें टीम ने अगले सीजन के लिए रिेटेन नहीं किया. वो 12-13 फरवरी को होने वाले मेगा ऑक्शन में हिस्सा लेंगे. वो 1 करोड़ की बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है. लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में सेंटनर का बल्ला बोल रहा है, उससे तो यही उम्मीद है कि इस बार उन्हें नीलामी में छप्परफाड़ पैसा मिलेगा.

If you wanted a display in the Museum, Mitchell, you could have just asked us

️ @sparknzsport pic.twitter.com/yktI8mxOeb

— New Zealand Cricket Museum (@NZCricketMuseum) January 24, 2022