IPL 2022: MS Dhoni आईपीएल से पहले नए लुक में आए नजर, मूंछ कर देगी हैरान, Video

नई दिल्ली. एमएस धोनी (MS Dhoni) आज भी आईपीएल के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. आईपीएल 2022 (IPL 2022) से पहले उनका नया लुक वायरल हो गया है. इसमें वे मूंछों में नजर आ रहे हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को 4 बार टी20 लीग का खिताब दिलाया है. सीएसके की टीम टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन भी है. आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है. इस बार कुल 10 टीमें उतर रही हैं. फाइनल 29 मई को खेला जाएगा.

आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने टी20 लीग के प्रोमो का एक टीजर जारी किया है. इसमें एमएस धोनी ड्राइवर बने हुए हैं. पूरा प्रोमो कुछ दिन बाद जारी होगा. धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वे अब आईपीएल ही खेलते हैं. मौजूदा सीजन के लिए उन्होंने रीटेन के दौरान अपना नाम दूसरे नंबर पर दिया था. उन्हें 12 करोड़ रुपए मिले. वहीं ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को सबसे अधिक 16 करोड़ रुपए मिले हैं. हालांकि लीग राउंड के सभी 70 मुकाबले कोरोना के कारण सिर्फ महाराष्ट्र में कराए जाएंगे.

