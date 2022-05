IPL 2022: 'मुझे येलो जर्सी में आप देखेंगे लेकिन'...धोनी ने भविष्य में IPL खेलने को लेकर बोली बड़ी बात

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी 40 बरस के हो चुके हैं. वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. लेकिन आईपीएल खेल रहे हैं. दो साल से यही सवाल बार-बार सामने आ रहा है कि धोनी अब आईपीएल से कब संन्यास लेंगे. एक दिन पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जब वो दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी के लिए उतरे, तब भी उनसे भविष्य में आईपीएल खेलने को लेकर ही सवाल पूछा गया.

टॉस के वक्त कॉमेंटेटर डैनी मॉरिसन ने धोनी से पूछा कि मैंने दो साल पहले भी आपसे यह पूछा था कि क्या हम आप को अगले साल भी येलो जर्सी में देखेंगे. इस पर धोनी ने हंसते हुए जवाब दिया. उन्होंने कहा मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मैं पीली जर्सी में नजर आऊंगा. लेकिन वो ये येलो जर्सी होगी या कोई और, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा.

धोनी ने भविष्य को लेकर कही बड़ी बात

महेंद्र सिंह धोनी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. क्योंकि धोनी 40 साल के हो चुके हैं. इस साल भी मेगा ऑक्शन से पहले जब चेन्नई सुपर किंग्स ने रवींद्र जडेजा को पहले खिलाड़ी के रूप में रीटेन किया और बाद में उन्हें टीम का कप्तान बनाया तो यही कयास लगे कि धोनी का यह आखिरी सीजन हो सकता है. लेकिन जडेजा की अगुवाई में आईपीएल 2022 में चेन्नई डिफेंडिंग चैम्पियन के रूतबे जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई. टीम पहले 8 मुकाबलों में से 6 हार गई. ऐसे में धोनी को दोबारा टीम की कमान सौंपी गई.

