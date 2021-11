'एमएस धोनी खेलेंगे आईपीएल का बस एक और सीजन, फिर तैयार करेंगे टीम'

नई दिल्‍ली. एमएस धोनी (MS Dhoni) आईपीएल (IPL 2022) का एक और सीजन खेलेंगे और फिर इसके बाद वह टीम तैयार करने में लग जाएंगे. आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे सफल कप्‍तान धोनी को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) अगले 3 साल के लिए रिटेन करने की योजना बना रही है, लेकिन क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले का मानना है कि धोनी सिर्फ एक और सीजन खेलेंगे और फिर इसके बाद वह भविष्‍य के लिए टीम तैयार करेंगे. सीएसके धोनी के अलावा रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और ऋतुराज गायकवाड़ को भी रिटेन कर सकती है.

आईपीएल 2022 (IPL 2022 Mega Auction) के ऑक्‍शन से पहले फ्रेंचाइजियों के पास रिटेन खिलाड़ियों का नाम देने के लिए एक दिन का समय बचा है. हर्षा भोगले का मानना है कि सीएसके ने धोनी को ए‍क नई भूमिका के लिए मनाया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्‍ट करके हर्षा भोगले ने कहा कि धोनी एक और आईपीएल तक बने रहेंगे, जिससे मेगा ऑक्‍शन के बाद बनने वाली नई टीम को टीम की संस्‍कृति से ढाला जा सके.

The second in this mini-series of interesting retention issues. Dhoni and #CSK. Emotional, I would imagine at one level but rational at another. pic.twitter.com/mkxl89icgI

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 28, 2021