धोनी के CSK की कप्तानी छोड़ने पर विराट कोहली ने इमोशनल पोस्ट लिखकर जीता फैंस का दिल

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की कप्तानी छोड़ दी है. उन्होंने यह फैसला आईपीएल 2022 के शुरू होने से 2 दिन पहले लिया. उन्होंने टीम के धांसू ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को अपना उत्तराधिकारी बनाया है. धोनी की ओर से सीएसके की कप्तानी छोड़ने के बाद क्रिकेट जगत में उनका चर्चा हो रही है. आईपीएल के दो सीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो धोनी लगातार सीएसके कप्तान रहे. वह इंडिया प्रीमियर लीग के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में सीएसके ने चार बार खिताब जीते है.

धोनी ऐसे क्रिकेटर हैं जिनसे सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रेरणा ली है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी उनके सीएसके की कप्तानी के कार्यकाल को शानदार बताया है. किंग कोहली उन क्रिकेटरों में हैं जो धोनी का काफी सम्मान करते हैं. विराट ने एक बार कहा था कि एमएस धोनी हमेशा उनके कप्तान रहेंगे. माही ने आईपीएल के 204 मैचों में चेन्नई की कप्तानी की जिनमें 121 मैच जीते और 82 हारे.

Legendary captaincy tenure in yellow skip. A chapter fans will never forget. Respect always. ❤️💛 @msdhoni pic.twitter.com/cz5AWkJV9S

— Virat Kohli (@imVkohli) March 24, 2022