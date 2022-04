IPL 2022: सीएसके के 20 लाख के गेंदबाज ने मचाया कोहराम, 12 गेंद पर 34 करोड़ के 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

मुंबई. मुकेश चौधरी (Mukesh Choudhary) को शायद ही आईपीएल 2022 से पहले कोई जानता था. वे पिछले सीजन में आरसीबी के नेटबॉलर थे. आईपीएल के मौजूदा सीजन के ऑक्शन में बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को सीएसके ने 20 लाख रुपए में खरीदा. लेकिन टी20 लीग के अपने डेब्यू सीजन में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करके सबको चकित कर दिया है. गुरुवार को एक मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ (MI vs CSK) पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटके. उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन को खाता तक नहीं खोलने दिया और पारी के पहले ओवर में आउट किया. मुंबई की टीम इस मैच से पहले अपने शुरुआती सभी 6 मैच हार चुकी है.

25 साल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी महाराष्ट्र की ओर से खेलते हैं. उन्होंने रोहित और ईशान किशन के अलावा दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट किया. वे 7 गेंद पर सिर्फ 4 रन बना सके. वे काफी शानदार फॉर्म में थे. लेकिन उन्हें मुकेश चौधरी ने सस्ते में आउट किया. मुंबई ने ऑक्शन से पहले रोहित शर्मा को 16 करोड़ रुपए में रीटेन किया था. फिर ऑक्शन में ईशान को 15.25 करोड़ जबकि ब्रेविस को 3 करोड़ रुपए में खरीदा. यानी तीनों की कीमत मिलाकर 34 करोड़ हुई. लेकिन इन तीनों का विकेट 20 लाख के मुकेश को मिला. वे आरसीबी के खिलाफ हुए मैच में विराट कोहली को भी आउट कर चुके हैं.

Mukesh You Little Beautyyy 💛 pic.twitter.com/F6bvO6apRH

18वां टी20 मैच खेल रहे

मुकेश चौधरी का यह ओवरऑल 18वां टी20 मैच है. वे इस मुकाबले से पहले 27 की औसत से 20 विकेट ले चुके थे. उन्होंने तीसरी बार 3 विकेट लेने का कारनामा किया है. वे आईपीएल में अब तक 6 मैच में 7 विकेट झटक चुके हैं. इससे पहले उन्होंने गुजरात, आरसीबी, हैदराबाद और पंजाब किंग्स के खिलाफ एक-एक विकेट लिए थे. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिला था.

Can we go back again but then Mumbai fight back happened. pic.twitter.com/vPQRTG8EdR

