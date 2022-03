MI vs DC: ईशान किशन का जमकर बोला बल्ला, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 178 रन का लक्ष्य

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस के युवा ओपनर ईशान किशन (Ishan Kishan) ने इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन (IPL-2022) के दूसरे मैच में कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस मुकाबले (MI vs DC) में अर्धशतक जड़ा. मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 177 रन बनाए और दिल्ली को जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य मिला. ईशान किशन 81 रन बनाकर नाबाद लौटे. उनके अलावा कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 41 रन का योगदान दिया. वहीं, दिल्ली के लिए खेल रहे चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने भी प्रभावित किया और 3 विकेट झटके.

ब्रेबोर्न स्टेडियम में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने टॉस जीता और मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस टीम को तेज शुरुआत दी और 5 ओवर में ही स्कोर 48 रन पहुंचा दिया. टीम ने 5.5 ओवर में 50 रन पूरे किए. ईशान अंत तक एक छोर पर जमे रहे और 48 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और 2 छक्के जड़े.

यहां क्लिक कर देखें, इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (41) को अर्धशतक बनाने से रोका. उन्होंने अपने दूसरे (पारी के 9वें) ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित को रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच कराया. रोहित ने 32 गेंदों की अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के जड़े. रोहित और ईशान ने 67 रन की ओपनिंग साझेदारी भी की. ईशान हालांकि दूसरे छोर पर जमे रहे और नाबाद ही लौटे.

