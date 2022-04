जोस बटलर ने खेल भावना से जीता सबका दिल, युवराज सिंह बोले- बाकी खिलाड़ी उनसे सीखें

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 में गुरुवार को हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर इस सीजन की अपनी चौथी जीत दर्ज की. इसके साथ ही गुजरात पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने हार्दिक पंड्या के 87 रन की बदौलत 20 ओवर में 192 रन बनाए थे. जवाब में राजस्थान की पूरी टीम केवल 155 रन ही बना सकी. इस मैच में टीमों के बीच जीत-हार के साथ, ऑरेंज कैप को लेकर भी दो खिलाड़ियों हार्दिक पंड्या और जोस बटलर के बीच रस्साकशी चलती रही. लेकिन बटलर ने मैच के दौरान ऐसी खेल भावना दिखाई सब उनकी तारीफ कर रहे हैं.

वैसे तो आईपीएल खत्म होने पर ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलती है, जिसके नाम सीजन में सबसे अधिक रन होते हैं. हालांकि, हर मैच के हिसाब से भी टॉप स्कोरर के सिर पर यह कैप सजती है. कई बार तो ऐसा होता है, जब एक ही मैच में दो खिलाड़ियों के बीच इसे लेकर दिलचस्प टक्कर देखने को मिल जाती है. ऐसा ही कुछ गुरुवार को राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबले में पंड्या और बटलर के बीच भी हुआ.

बटलर की खेल भावना ने जीता दिल

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने इस मैच में 192 रन बनाए. गुजरात के लिए कप्तान हार्दिक ने नाबाद 87 रन बनाए. इसी दौरान गुजरात की पारी के आखिरी ओवर में हार्दिक सबसे अधिक रन बनाने के मामले में बटलर से आगे निकल गए. गुजरात टाइटन्स के कप्तान 20वें ओवर की दूसरी गेंद से पहले 76 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और ओवरऑल उनके खाते में 217 रन जुड़ चुके थे. इसके बाद हार्दिक ने यह ओवर फेंक रहे प्रसिद्ध कृष्णा की एक लो-फुलटॉस पर छक्का जड़ दिया. इसके साथ आईपीएल 2022 में उनके 223 रन हो गए.

आमतौर पर ऐसा होने पर, पारी खत्म होने के बाद ऑरेंज कैप की अदला-बदली हो जाती है. लेकिन बटलर को जैसे ही यह पता चला कि वो अब टॉप स्कोरर नहीं रहे तो उन्होंने फौरन अपनी ऑरेंज कैप निकालकर पैंट के पिछले हिस्से में फंसा ली.

हालांकि, वो पारी के बाद भी ऐसा कर सकते थे. लेकिन उन्होंने हार्दिक के सम्मान में बीच मैच में ही कैप उतार ली. फैंस को राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज की यह खेल भावना काफी पसंद आई और ट्विटर पर उनकी तारीफ होने लगी.

युवराज ने भी बटलर की तारीफ की

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी बटलर की तारीफ की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘हमारे पास अब भी जोस बटलर जैसे जेंटलमेन खिलाड़ी हैं. बाकी खिलाड़ियों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए. खासतौर पर उनके साथी खिलाड़ियों को.

We still have gentleman in the game of cricket !!! @josbuttler 👏🏽 other players should learn from him specially team mates !!! #IPL2022 #RRvGT

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 14, 2022