IPL 2022: पैट कमिंस ने की ताबड़तोड़ बैटिंग, डेनियल सैम्स के ओवर में जड़े 35 रन, देखें Video

पुणे. आईपीएल 2022 (IPL 2022) का 14वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया. इस मैच में केकेआर ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. एमसीएस स्टेडियम पुणे में हुए मुकाबले में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 161 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम ने 16वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. कोलकाता को मैच जिताने में पैट कमिंस ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने डेनियल सैम्स के ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 35 रन बटोरे.

कोलकाता की पारी का जब 15वां ओवर समाप्त हुआ तो उस समय केकेआर को मैच जीतने के लिए 30 गेंदों पर 35 रनों की दरकार थी. ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने डेनियल सैम्स को गेंद थमाई और उनके सामने थे पैट कमिंस. 16वें ओवर में ही कमिंस मैच खत्म कर देंगे इसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो. इस दौरान उन्होंने वो कर दिखाया जो आईपीएल इतिहास में बहुत कम हुआ है. कमिंस ने सैम्स के ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्कों के अलावा 2 चौके भी लगाए. सैम्स की पांचवीं गेंद नो बॉल थी जिस पर 2 रन बने. इस तरह कमिंस ने आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए 16वें ओवर में केकेआर को मैच जिता दिया.

🔹Pat Cummins Created History – He Scored Joint Fastest Fifty in the history of IPL. He scored 50* runs from 14 balls Equals with KL Rahul.#patcummins #KKRvsMI @patcummins30 pic.twitter.com/OUgizbBGed

— Manish Ydv (@manish_ydv_18) April 6, 2022