नई दिल्‍ली. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाड़ियों ने हाल में ही प्रवीण तांबे (Pravin Tambe) की बायोपिक की स्‍पेशल स्‍क्रीनिंग देखी. स्‍पेशल स्‍क्रीनिंग के मौके पर तांबे काफी इमोशनल हो गए. फिल्‍म खत्‍म होने के बाद स्‍पीच के दौरान वो रोने लगे. केकेआर ने एक वीडियो भी शेयर किया. तांबे केकेआर के स्पिन बॉलिंग सलाहकार है. फिल्‍म खत्‍म होने के बाद जब वो कुछ कहने के लिए उठे तो तांबे इतने भावुक हो गए थे कि कुछ मिनट तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए.

तांबे ने 2013 में 41 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्‍यू किया था. 50 साल के तांबे ने अपने संघर्ष के दौरान अपने काम और क्रिकेट को एक ही समय में बैलेंस किया, मगर उनके लिए किसी भी घरेलू टीम में जगह बनाना मुश्किल हो गया था. हालांकि उन्‍होंने हार नहीं मानी. संघर्ष और कड़ी मेहनत का उन्‍हें फल भी मिला और 2013 के आईपीएल से पहले वो राजस्‍थान रॉयल्‍स की नजरों में आ गए.

Scenes from last night as the boys watched the inspiring #KaunPravinTambe at a special screening by @DisneyPlusHS! @legytambe #KKRHaiTaiyaar #IPL2022 pic.twitter.com/LKjABXk1Qj

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 1, 2022