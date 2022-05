IPL 2022: युजवेंद्र चहल और जोस बटलर ने लगाए जमकर ठुमके, देखें वायरल Video

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स का अब शानदार प्रदर्शन रहा है. संजू सैमसन की अगुवाई में रॉयल्स ने अब तक 10 मैच खेले हैं जिनमें 6 जीते और 4 हारे हैं. 12 अकों के साथ टीम तीसरे नंबर पर है. 15वें सत्र में राजस्थान ने अब तक जिस तरह प्रदर्शन किया है उससे टीम का प्लेऑफ में पहुंचना तय है. अभी तक खेले गए मुकाबलों में टीम को जीत दिलाने में जोस बटलर और युजवेंद्र चहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह दोनों खिलाड़ी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं. इस बीच इन दोनों खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें जोस बटलर और युजवेंद्र चहल डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में जोस बटलर और युजवेंद्र चहल बल्ले नी बल्ले सोनिए गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. डांस के दौरान दोनों खिलाड़ी मस्ती करते हुए गिर पड़ते हैं. जिसके बाद बटलर और चहल हंसते हुए उठते हैं. उनके इस डांस वीडियो को अब तक हजारों क्रिकेट फैंस लाइक कर चुके हैं.

Jos & Yuzi. Together. Dancing to Balle ni Balle. 😍💗

Is this the best collab of the season? 👀 #RoyalsFamily | @yuzi_chahal | @josbuttler pic.twitter.com/KqITBfozSt

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 6, 2022