IPL 2022: रवींद्र जडेजा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को दी चेतावनी, कहा- यलो आर्मी ही? Video

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) के नए सीजन का आगाज कुछ घंटे बाद होने वाला है. टी20 लीग के 15वें सीजन में 10 टीमें उतर रही हैं. टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (CSK vs KKR) के बीच होना है. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की अगुआई वाली सीएसके (CSK) का रिकॉर्ड केकेआर के खिलाफ शानदार रहा है. लेकिन मैच में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को केकेआर टीम का नया कप्तान बनाया गया है. बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड अच्छा है. उन्होंने 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाया था.

इस बीच आईपीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से लेकर विराट कोहली (Virat Kohli) तक जीत का दाव कर रहे हैं. वीडियो में सबसे पहले लखनऊ के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) दिखते हैं. इस पर रोहित ने कहा, पहले आप, पहले आप करके सबसे पहले तुम्हीं आ गए. इस पर राहुल ने कहा, ओपनिंग करना तुमसे ही सीखा है रोहित. फिर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने कहा- लखनऊ वाला अदब, पर गजब तो हम ही मचाएंगे.

