IPL 2022 Retention: विराट कोहली ने ली शपथ, 'RCB के साथ 3 साल और, मेरा बेस्ट आना अभी बाकी है'

नई दिल्ली. भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले तीन संस्करणों के लिए फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ रहने के बारे में उनके पास कोई दूसरा विचार नहीं है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मेगा नीलामी (IPL 2022 Mega Auction) से पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों का खुलासा किया. फ्रेंचाइजी ने विराट कोहली को 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ रुपये और मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपये में रिटेन किया है.

आरसीबी द्वारा रिटेन किए जाने के बाद विराट कोहली ने फ्रेंचाइजी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, ”सफर जारी है, मुझे आरसीबी ने रिटेन किया है. जब मुझसे संपर्क किया गया तो कोई दूसरा विचार नहीं आया. पिछले कुछ वर्षों में यह एक अद्भुत यात्रा रही है. फ्रेंचाइजी के साथ तीन और साल जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. मेरा मानना ​​​​है कि सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है और मुझे इस बात का विशेष अहसास है कि अगले सीजन में क्या होना है.”

‘दिल और आत्मा से RCB के साथ’

उन्होंने आगे कहा, ”हमारा प्रशंसक आधार अद्भुत है. प्रबंधन मेरे और अन्य सभी खिलाड़ियों के साथ अद्भुत रहा है. नई ऊर्जा और मैदान पर मेरा एक अलग रूप, लेकिन मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए अपने दिल और आत्मा के साथ रहूंगा.” आईपीएल 2021 सीजन के यूएई चरण से पहले विराट कोहली ने ऐलान किया था कि वह 2022 से आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे. विराट ने कप्तानी छोड़ने की वजह वर्कलोड बताई थी.

“The amazing journey at RCB continues. 3 more years with this franchise that means so much to me. I believe the best is yet to come.” – @imVkohli

We and the RCB fans love you too, King Kohli. ❤️#PlayBold #WeAreChallengers #IPLRetention pic.twitter.com/63rkMcPcCO

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) December 1, 2021