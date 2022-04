IPL 2022: गुजरात टाइटंस से मिली हार पर रिकी पोंटिंग की दो टूक, खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी समझें

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) में 2 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया. इस रोमांचक मैच में टाइटंस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को 14 रनों से हराया. मैच में मिली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अलावा उन्हें उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की करीबी हार से बचने के लिए खिलाड़ी खुद रास्ता खोजना होगा.

दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की. पहले ही मैच में दिल्ली ने मजबूत मुंबई इंडियंस की टीम को चार विकेट से हराया. लेकिन दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उसे हार का सामना करना बड़ा. इस हार के बाद मुख्य कोच पोंटिंग ने स्पष्ट किया कि हमें एक बार में एक ही मैच पर ध्यान क्रेंदित करना चाहिए.

हमने औसत क्रिकेट खेली

दिल्ली कैपिटल्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में हेड कोच रिकी पोंटिंग ने कहा, जब हम अपनी अगली चुनौती की तरफ देखते हैं. जब हम अगले प्रशिक्षण के लिए तैयार होते हैं और जब हम इसे व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर लेते हैं, तो थोड़ा बेहतर करने का तरीका खोजना होगा. अगर यह रास्ता आपको मिल गया है, तो हम सभी यहां कोच के रूप में आपकी मदद करने के लिए हैं.

🎥 | Here’s a peek into our dressing room during @RickyPonting‘s post-match speech after #GTvDC as the Head Coach and the Captain had just the right things to say to the squad 💙#YehHaiNayiDilli | #IPL2022#TATAIPL | #IPL | #DelhiCapitals pic.twitter.com/ppqyq62Dfk

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 4, 2022