नई दिल्‍ली. रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्‍स के बीच (RCB vs PBKS) आईपीएल (IPL 2022) का रोमांचक मुकाबला खेला. 200 से ज्‍यादा रन बनाने के बावजूद आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 2 विकेट पर 205 रन बनाए, जवाब में पंजाब ने एक ओवर पहले ही लक्ष्‍य हासिल कर लिया. इस मैच के बाद आरसीबी के गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Siraj) सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वो जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं और उनका जश्‍न भी काफी वायरल हो रहा है.

दरअसल सिराज ने पंजाब के खिलाफ 4 ओवर गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए. मगर वो काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए. सिराज ने 4 ओवर में 14.75 की इकोनॉमी से कुल 59 रन लुटा दिए. महंगी गेंदबाजी के चलते वो ट्रोल तो हो ही रहे हैं, मगर उनका क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो अंदाज भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

Indian player Md Siraj doing Cristiano Ronaldo celebration SIUUUU after taking 2 wickets in 2 balls.

pic.twitter.com/55Y8EqNFuk

— . (@ElitxCR7) March 27, 2022