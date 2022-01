रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने की ग्लेन मैक्सवेल की तारीफ, लोग बोले- IPL 2022 में कप्तान बना दो

नई दिल्ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम आईपीएल के अगले सीजन (IPL-2022) में नए कप्तान के नेतृत्व में खेलेगी. विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था, ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को नया कप्तान बनाना होगा. आरसीबी ने विराट कोहली के अलावा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को रिटेन किया है. ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि मैक्सवेल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है. पेसर मोहम्मद सिराज को भी रिटेन किया गया है.

आरसीबी टीम ने सोशल मीडिया पर सोमवार को एक पोस्ट शेयर किया. इसमें ग्लेन मैक्सवेल का कार्टून शेयर किया गया है. मैक्सवेल की तारीफ करते हुए आरसीबी ने लिखा, ‘बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्ड पर मैक्सवेल हर रोल में एक्सपर्ट हैं.’ बैंगलोर की फ्रेंचाइजी ने यूजर्स से इस पर कमेंट करने के लिए भी कहा है. इसी बीच कई यूजर्स ने मैक्सवेल को टीम का कप्तान बनाने को भी कहा.

कौस्तुभ पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा- कप्तान मैक्सवेल. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, उन्हें कप्तान बना दो. गौतम नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘यह मत बताना कि वह हमारे कप्तान हैं.’ प्रिंस नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘मैक्सवेल आईपीएल के अगले सीजन में आरसीबी के कप्तान बनेंगे.’

Batting, bowling and on the field, Maxi is an expert in juggling all the roles.

Drop a if you can’t wait to see him in the red and gold again, 12th Man Army! #PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/xrjZn5UpWt

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) January 31, 2022