नई दिल्‍ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 13वें मैच में राजस्‍थान रॉयल्‍स पर मिली शानदार जीत का जश्‍न अलग सेलिब्रेशन सॉन्‍ग के साथ मनाया. ड्रेसिंग रूम में जीत के बाद कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसी और पूर्व कप्‍तान विराट कोहली टीम में जोश भरते हुए नजर आए. आरसीबी को अपने ओपनिंग मैच में पंजाब किंग्‍स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था , मगर इसके बाद टीम ने शानदार खेल दिखाया और कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्‍थान पर शानदार जीत दर्ज की.

राजस्‍थान पर आरसीबी के जीत के हीरो दिनेश कार्तिक रहे, जिन्‍होंने 23 गेंदों पर नाबाद 44 रन की पारी खेली. कार्तिक अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्‍होंने आरसीबी के लिए पिछले 3 मैचों में नाबाद पारी खेली है. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए राजस्‍थान ने आरसीबी को 170 रन का लक्ष्‍य दिया था, जवाब में आरसीबी ने 5 गेंद पहले 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य हासिल कर लिया. इसके बाद आरसीबी ने ड्रेसिंग रूम में शानदार जश्‍न मनाया, जिसमें विराट कोहली, फाफ डु प्‍लेसी, दिनेश कार्तिक जैसे बड़े नाम भी शामिल हुए, जो टीम का नया गाना गा रहे थे.

RR v RCB: Dressing Room Celebrations A special victory song, appreciation for DK & Shahbaz, a happy captain & his confident troop – we bring to you all the reactions from the dressing room after RCB’s nail-biting win against RR, on Game Day.#PlayBold #IPL2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/R5ne8BCBsa — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 6, 2022

गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं- The pants are red. The shirt is blue. The golden lion is shining through. We are RCB. We are playing bold. Go to the final on our own. A finer team you’ll never see, a finer team there’ll never be. Those other teams don’t bother me, From RCB I am proud to be. We are RCB, RCB.

यानी ‘पैंट लाल हैं. शर्ट नीली है. सुनहरा शेर चमक रहा है. हम आरसीबी हैं. हम बोल्ड खेल रहे हैं. अपने दम पर फाइनल में जाएंगे. एक बेहतर टीम, आप कभी नहीं देखेंगे. बाकी टीमें मुझे परेशान नहीं कर सकती, मुझे आरसीबी से होने पर गर्व है. हम आरसीबी हैं.’ इस दौरान प्‍लेसी और कोहली भी टीम का जोश बढ़ाते हुए नजर आए. राजस्‍थान पर जीत हासिल करने के बाद आरसीबी पॉइंट टेबल में छठे स्‍थान पर पहुंच गई है.

