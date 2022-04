RCB vs SRH, IPL 2022 Live Score: मार्को ने अपने पहले ही ओवर झटके 3 विकेट, डुप्लेसी, विराट और अनुज आउट

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी भी ब्रेबॉर्न स्टेडियम रवाना. विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसी समेत अन्य क्रिकेटरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर टीम ने शेयर की हैं.

𝐎𝐍𝐄 @MuthootIndia 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐲

Game mode 🔛 as we head to the Brabourne Stadium for our clash against SRH. 💪🏻🤜🏻🤛🏻#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/DxOcc9jdNT

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 23, 2022